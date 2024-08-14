Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cher Ndour, Beşiktaş’la ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Cher Ndour, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 22:16
  • Giriş: 14.08.2024 22:16
  • Güncelleme: 14.08.2024 22:17
Kaynak: İHA
Cher Ndour, Beşiktaş’la ilk antrenmanına çıktı


Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Yeni transfer Cher Ndour da takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cuma günü saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

BirGün'e Abone Ol