Cherry TIGGO8 Kasım 2025 sıfır araç kampanyası açıklandı

Cherry TIGGO8 PRO MAX 2025 model yılı için, Exceptional versiyona özel 400.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve %0,99 faizli kredi fırsatı; kampanyaya katılan Chery Yetkili Satıcılarında sunuluyor. Aşağıda, kampanyanın tarih aralığı, stok bilgisi, örnek ödeme tablosu ve finansman koşulları yer almaktadır.

KAMPANYA ÖZETİ

Geçerlilik 01.11.2025 – 30.11.2025 tarihleri arasında geçerli. Hedef kitle Ticari müşteriler (şahıs vergi levhalı ve tüzel müşteriler). Model / Versiyon TIGGO8 PRO MAX – Exceptional (2025 MY). Kredi koşulları yalnızca belirtilen model/versiyonlarda geçerli. Stok 300 adet stokla sınırlı. Kampanyaya katılan yetkili satıcılarda geçerlidir.

FİNANSMAN KOŞULLARI

Finansman tutarı: 400.000 TL

Vade: 6 ay

Faiz oranı: %0,99

Koşullar, anlaşmalı finans kuruluşlarının belirlediği şartlarda geçerli olup, finansman sağlayıp sağlamamak konusunda kuruluşlar serbesttir. Oran ve ücretlerde değişiklik yapılabilir.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Kredi Tutarı Vade Aylık Taksit (İndirimli) Müşteri Toplam Geri Ödeme 400.000,00 TL 6 Ay 69.113,07 TL 414.678,42 TL

*Örnek peşin ödeme tutarı, %3,40 banka baz faiz oranı üzerinden hesaplanmıştır. Kredi sağlayıcı tarafından uygulanacak oranlar farklılık gösterebilir.

FİNANS KURULUŞU BAZINDA MALİYET BİLGİLERİ

Garanti BBVA

Tutar: 400.000 TL | Faiz: %0,99 | Vade: 6 ay

| Faiz: | Vade: Aylık toplam maliyet oranı: %1,39

%1,39 Efektif yıllık maliyet oranı: %17,93

%17,93 Tahsis ücreti: 4.400 TL (BSMV dahil)

4.400 TL (BSMV dahil) Rehin tesis ücreti: 321,58 TL

TEB (şahıs vergi levhalı ve tüzel müşteriler)

Tutar: 400.000 TL | Faiz: %0,99 | Vade: 6 ay

| Faiz: | Vade: Aylık taksit: 66.666,67 TL

66.666,67 TL Tahsis ücreti: 6.000 TL (BSMV dahil)

6.000 TL (BSMV dahil) Rehin tesis ücreti: 2.234,22 TL

2.234,22 TL Aylık toplam basit maliyet oranı: %0,43

%0,43 Yıllık toplam basit maliyet oranı: %5,20

ÜCRETLER, DEĞİŞKENLER VE SORUMLULUKLAR

İlgili finans kuruluşları, oran ve ücretlerde değişiklik yapabilir.

yapabilir. Kampanya koşulları, anlaşmalı finans kuruluşlarının şartlarında geçerlidir.

Finans kuruluşu başvuruyu reddedebilir; finansman sağlanmamasından Chery Otomobil San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

sorumlu değildir. Tahsis ücreti , kredi tutarının binde beşi + BSMV ile sınırlıdır (bir kereye mahsus).

, kredi tutarının binde beşi + BSMV ile sınırlıdır (bir kereye mahsus). Yıllık maliyet oranı hesaplamasına Kredi Tahsis Ücreti ve Rehin Tesis Ücreti dahildir.

hesaplamasına Kredi Tahsis Ücreti ve Rehin Tesis Ücreti dahildir. Sigorta tutarı, kişinin özelliklerine göre değiştiğinden hesaplamaya dahil edilmemiştir; poliçe primine göre yıllık maliyet oranı değişebilir.

BDDK TAŞIT KREDİSİ SINIRLAMALARI (21.02.2022)

Nihai fatura bedeli 1.200.001 TL – 2.000.000 TL arasındaki araçlarda: araç bedelinin %20’sine kadar ve azami 12 ay vade ile kredi.

arasındaki araçlarda: ve ile kredi. Nihai fatura bedeli 2.000.000 TL’nin üzerinde olan araçlar için taşıt kredisi kullandırılamaz.

KİMLER, NASIL YARARLANABİLİR?

Ticari müşteriler (şahıs vergi levhalı / tüzel) kampanyadan faydalanabilir.

(şahıs vergi levhalı / tüzel) kampanyadan faydalanabilir. Kampanya, katılımcı Chery Yetkili Satıcılarında ve Exceptional versiyonda geçerlidir.

ve versiyonda geçerlidir. Güncel katılımcı satıcılara, kampanyalar sayfasındaki yetkili satıcı haritası üzerinden ulaşılabilir.

Bu kampanya hangi tarihler arasında geçerli?

Kampanya, 01.11.2025 – 30.11.2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kimler faydalanabilir?

Ticari müşteriler (şahıs vergi levhalı ve tüzel) içindir. Kredi koşulları yalnızca belirtilen model ve versiyonlarda geçerlidir.

Stok sınırı var mı?

Evet. Kampanya 300 adet stokla sınırlıdır ve katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.

Faiz ve vade nedir?

400.000 TL için 6 ay vade ve %0,99 faiz uygulanır. Finans kuruluşlarınca oranlar ve ücretler değiştirilebilir.

Örnek geri ödeme tutarı nedir?

Aylık taksit 69.113,07 TL, toplam geri ödeme 414.678,42 TL’dir. Bu örnek, %3,40 banka baz faiz oranı üzerinden oluşturulmuştur.

Ek ücretler var mı?

Evet. Örneğin Garanti BBVA için tahsis ücreti 4.400 TL (BSMV dahil) ve rehin tesis 321,58 TL; TEB için tahsis ücreti 6.000 TL (BSMV dahil) ve rehin tesis 2.234,22 TL’dir.

BDDK sınırları bu kampanyayı etkiler mi?

Evet. 1.200.001–2.000.000 TL aralığındaki araçlar için kredi oranı %20 ile sınırlı, azami vade 12 aydır. 2.000.000 TL üzerindeki araçlara kredi kullandırılamaz.

Cherry TIGGO8 PRO MAX Exceptional için sunulan 400.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve %0,99 faizli kredi fırsatı; Kasım 2025 boyunca ticari müşterilere önemli bir finansman kolaylığı tanıyor. Stok ve katılımcı bayi koşulları ile finans kuruluşlarının şartları doğrultusunda ilerleyerek, örnek ödeme ve maliyet kalemlerini karşılaştırıp en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.

