Chicago Bulls seriyi sürdürdü, Celtics deplasmanda kazandı

NBA’de Chicago Bulls, sahasında konuk ettiği Philadelphia 76ers’ı 109-102 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

United Center’da oynanan karşılaşmanın bitimine 2 dakika 45 saniye kala 102-99 geride olan Bulls, Jalen Smith’in Joel Embiid üzerinden yaptığı smaçla başlattığı 10-0’lık seri sonrası maçı lehine çevirdi.

Chicago ekibinde Tre Jones ve Zach Collins 15’er sayı kaydederken, Coby White 13 sayıyla oynadı. Josh Giddey, 12 sayı ve 11 asistle double-double yaptı.

Philadelphia cephesinde Joel Embiid 31 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Tyrese Maxey 27 sayı, Paul George ise 15 sayı ve 12 ribauntluk katkı verdi.

JAYLEN BROWN CELTİCS’İ TAŞIDI

Boston Celtics, Indiana Pacers deplasmanında 140-122’lik galibiyetle sezonun 5 maçlık deplasman serisine iyi bir başlangıç yaptı.

Celtics’te Jaylen Brown, 30 sayı, 4 asist ve 4 top çalmayla oynarken, Pacers’a karşı üst üste 8. kez 30 sayı barajını aştı. NBA tarihinde bu alanda kulüp rekoru, Larry Bird’ün 1985’teki 9 maçlık serisine ait.

Maçın ilk çeyreğinde 15 sayı geriye düşen Boston’da Payton Pritchard 29 sayı ve 9 ribaunt, Sam Hauser 23 sayı, Derrick White ise 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Indiana Pacers’ta Andrew Nembhard 18 sayı üretirken, T.J. McConnell ve Bennedict Mathurin mücadeleyi 13’er sayıyla tamamladı.