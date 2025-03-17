Chicago'da Aziz Patrick Günü'nde nehir yeşile boyandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) her sene en renkli Aziz Patrick Günü etkinliklerine ev sahipliği yapan Chicago'da bu gelenek bu yıl da bozulmadı.

Binlerce Chicagolu sabahın erken saatlerinden itibaren Aziz Patrick Günü etkinlikleri için yeşil renkli kıyafet ve kostümleriyle sokakları doldurdu.

Kentteki ilk etkinlik olan Chicago Nehri'nin boyanmasına yerel saatle 10.00 sıralarında başlandı. Doğaya zarar vermeyen, formülü gizli tutulan madde nehirde dolaşan botlardan suya bırakıldı.

Chicago'da günün en büyük ikinci etkinliği ise binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel yürüyüş oldu.

AZİZ PATRİCK GÜNÜ

Her yıl 17 Mart'ta kutlanan Aziz Patrick Günü, İrlanda'nın koruyucu azizi Aziz Patrick'in anısını yaşatmak amacıyla düzenleniyor. 5. yüzyılda Hristiyanlığı İrlanda'ya getirdiği kabul edilen Aziz Patrick, ülkenin dini ve kültürel kimliğinde önemli bir figür olarak kabul ediliyor.

Başlangıçta dini bir bayram olarak ortaya çıkan Aziz Patrick Günü, zamanla İrlanda kültürünün ve mirasının kutlandığı etkinliğe dönüştü.