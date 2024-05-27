Childish Gambino'nun yeni albümü 'Atavista' yayında

Donal Glover, nam-ı diğer Childish Gambino, 2 yeni parçanın da bulunduğu ve sanatçının pandeminin başında yayınladığı ‘3.15.20’ isimli albümünün yeniden düzenlenmiş versiyonu olan ‘Atavista'yı yayınladı.

Müzisyen, Hiro Murai tarafından yönetilen ve Young Nudy'nin de yer aldığı “Little Foot Big Foot” için müzik klibi yayınladı.

Gambino 11 Ağustos’ta başlayacak The New World Tour isimli yeni turnesiyle ile bir kez daha dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.