Chinatool Otomotiv’de grev kazanım getirdi

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Gebze’deki Chinatool Otomotiv’de TİS’te anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıkmıştı.

Üretimi durduran işçilerin grevinin dördüncü günü kazanımla sonuçlandı ve anlaşmaya varıldı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan anlaşmanın ardından şu paylaşım yapıldı:

"İmzalanan toplu sözleşmemizle, üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında önemli kazanımlar sağlandı, toplu sözleşmemize yeni maddeler eklendi. Toplu iş sözleşmesi imzalanmadan önce fabrika önünde bulunan işçilere açıklama yapıldı, gelinen aşama hakkında bilgi verildi, işçileri çoşkulu biçimde verdikleri onay sonucu toplu sözleşme imzalandı. İşçiler toplu sözleşmelerini halaylarla, meşalelerle kutladı. Fabrikada yarın sabah işbaşı yapılacak. Sendikamız bugün grevde olan 2 işyerinde (diğeri Green Transfo) daha başarılı toplu sözleşmelere imza attı. Böylece, metal işçilerinin çalışma ve yaşama koşullarında önemli iyileştirmeler sağlandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi, bütün zorluklara karşın 4 gündür onurlu ve kararlı bir direniş sergileyen Chinatool Otomotiv işçilerine ve tüm işçi sınıfına hayırlı olsun. Bu süreçte bizimle birlikte olan, dayanışmalarını esirgemeyen tüm emek dostlarına teşekkür ederiz. Chinatool Otomotiv işçileri kazandı, tüm işçi sınıfı kazandı."