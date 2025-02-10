Chinatool Otomotiv’de şalter indi, üretim durdu

Bilge Su YILDIRIM

Yılın ilk ayını direnişle uğurlayan Metal işçileri, şubat ayını da grevlerle karşılamaya devam etti.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi metal işçileri, son olarak bugün Kocaeli Çayırova’da bulunan Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu Chinatool Otomotiv’de greve çıktı.

Chinatool Otomotiv işvereni ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasının ardından sendika 24 Ocak’ta grev kararı aldığını ilan etti.

İşverenin TİS görüşmelerinde yüzde 20 oranında zam teklif ettiğini ve grev kararının ardından bu oranı yüzde 25’e yükselttiğini aktaran sendika, teklifin hâlâ insanca yaşam için gerekli ücretin çok altında kaldığını vurguladı. İşverenden yeni bir teklifin gelmemesi üzerine 130’u kadın olmak üzere 183 Birleşik Metal-İş üyesi işçi dün şalteri indirdi.

‘HALAYLARLA BAŞLADIK HALAYLARLA BİTİRECEĞİZ’

Birleşik Metal-İş, saat 11.00’de fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ve Genel Sekreter Ali Çeltek ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Aynı zamanda TİP, TÖP, TKP, Nakliyat İş ve Eğitim İş Sendikaları da metal işçileriyle dayanışmak üzere grev alanındaydı.

Açıklamada konuşan Genel Başkan Özkan Atar, şunları söyledi: “Nasıl ki bugün emeğimiz için mücadele ederken grevimizi halaylar eşliğinde ilan ettik, grevimiz bittiğinde de yine halaylar çekecek, davul zurnalarla toplu iş sözleşmemizi kutlayacacağız.”

Atar’ın konuşmasının ardından grev pankartı sloganlar eşliğinde fabrikaya asıldı, işçilere grev gözcüsü önlüğü Birleşik Metal-İş yöneticileri tarafından giydirildi.

Grevin resmen başlamasının ardından yüzlerce işçi halay çekti.