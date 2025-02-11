Chinatool’da kadın işçi şalteri indirdi

Bilge Su YILDIRIM

Yılın ilk ayını direnişle uğurlayan Metal işçileri, şubat ayını da grevlerle karşılamaya devam etti. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi metal işçileri, son olarak dün Kocaeli’de bulunan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu Chinatool Otomotiv’de greve çıktı.

Chinatool Otomotiv işvereni ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasının ardından sendika 24 Ocak’ta grev kararı aldığını ilan etti. İşverenin TİS görüşmelerinde yüzde 20 oranında zam teklif ettiğini ve grev kararının ardından bu oranı yüzde 25’e yükselttiğini aktaran sendika, teklifin hâlâ insanca yaşam için gerekli ücretin çok altında kaldığını vurguladı. İşverenden yeni bir teklifin gelmemesi üzerine 130’u kadın olmak üzere 183 Birleşik Metal-İş üyesi işçi dün şalteri indirdi. Birleşik Metal-İş, saat 11.00’de fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamadan önce Birleşik Metal-İş’in şu an sürmekte olan bir diğer grevi Kaynak Tekniği işçileri, bağlı oldukları Gebze 1 No’lu şube il birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. 130’u kadın 185 işçi, kadın direnişiyle özdeşlemiş “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganı attı. İşçiler, 8 Mart’a bir aydan daha az bir zaman kala neredeyse tamamının kadın işçilerden oluşan bir fabrikada greve çıkmanın mutluluğunu duyduklarını belirtti. Açıklamaya Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ve Genel Sekreter Ali Çeltek ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Aynı zamanda TİP, TÖP, TKP, EMEP, Nakliyat İş ve Eğitim İş Sendikaları da metal işçileriyle dayanışmak üzere grev alanındaydı. Açıklamada konuşan Genel Başkan Özkan Atar, şunları söyledi: “Nasıl ki bugün emeğimiz için mücadele ederken grevimizi halaylar eşliğinde ilan ettik, grevimiz bittiğinde de yine halaylar çekecek, davul zurnalarla toplu iş sözleşmemizi kutlayacacağız. Hiçbirinizde bir toplu iğne ucu kadar kuşku olmasın, biz kazanacağız. Birbirimize sıkı sıkı sarılacağız, mücadelemizde omzumuza omuz vereceğiz ve elbet kazanan biz olacağız, zafer direnen emekçinin olacak.”

GREVİ KADIN İŞÇİLER BAŞLATTI

Açıklamada söz alan Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çifci ise 130 kadın işçinin azmine dikkati çekti: “Sendikamız bu fabrikaya girebilmesi 5 yıl sürdü. İçeride öyle bir işveren baskısı vardı ki biz servisten inen işçilerle fabrikaya girene kadar ayaküstü konuşamıyorduk bile. Şimdi bugün grev kararı aldığımızda işveren karşımıza dikilip aynen şunları söyledi, ‘Bu zam oranını buradaki kadın işçiler talep etmiş olamaz.’ Nedenmiş, kadın işçi mücadele etmezmiş, onlar grev kararı almış olamazmış. Bu 130 kadın işçi, eskiden yan yana gelip iki slogan atılamayan bu fabrikada bugün şalteri indirdi şalteri!”

Açıklamanın ardından grev pankartı sloganlar eşliğinde fabrikaya asıldı, işçilere grev gözcüsü önlüğü Birleşik Metal-İş yöneticileri tarafından giydirildi. Grevin başlamasının ardından yüzlerce işçi hep birlikte halay çekti.