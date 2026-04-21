Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya, Erdoğan'ı ziyaret etti

Chobani şirketinin CEO'su Hamdi Ulukaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Ulukaya, Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

  • 21.04.2026 16:00
Kaynak: AA
Dünyanın en zengin iş insanlarından, Chobani şirketinin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğanziyaret etti.

Aynı zamanda ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı olan Ulukaya, Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

25 DEV ŞİRKETİN TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE'DE

Hamdi Ulukaya başkanlığındaki iş insanları heyetinde, toplam pazar değerleri 3 trilyon doları aşan Uber, Amazon, Google gibi ABD merkezli 25 dev şirketin temsilcileri resmî temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

