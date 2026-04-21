Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya, Erdoğan'ı ziyaret etti

Dünyanın en zengin iş insanlarından, Chobani şirketinin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Aynı zamanda ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı olan Ulukaya, Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

25 DEV ŞİRKETİN TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE'DE

Hamdi Ulukaya başkanlığındaki iş insanları heyetinde, toplam pazar değerleri 3 trilyon doları aşan Uber, Amazon, Google gibi ABD merkezli 25 dev şirketin temsilcileri resmî temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.