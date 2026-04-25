Chobani’den Türkiye’de ikinci hamle: Erzincanspor ile anlaşma yakın

ABD merkezli gıda markası Chobani’nin Türkiye’deki sponsorluk yatırımlarını genişletmeye hazırlandığı belirtildi.

Sezon başında Fenerbahçe ile stadyum isim hakkı ve forma göğüs sponsorluğunu kapsayan kapsamlı bir anlaşmaya imza atan şirketin, şimdi de 24 Erzincanspor ile iş birliği için son aşamaya geldiği ifade ediliyor.

Sarı-lacivertli kulüp ile yapılan anlaşma kapsamında stadyumun ismi “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi” olarak değiştirilmiş, söz konusu iş birliği kulübün uluslararası vizyonu açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

AjansErzincan’da yer alan bilgilere göre, Chobani ile 24 Erzincanspor arasındaki sponsorluk görüşmelerinde büyük ölçüde uzlaşma sağlandı.

Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ile Chobani Kurucusu Hamdi Ulukaya’nın İstanbul’da bir araya geldiği ve sürecin önemli bölümünün tamamlandığı aktarıldı.

Taraflar arasında hukuki süreçlerin büyük ölçüde çözüldüğü ve anlaşmanın yaklaşık yüzde 90 oranında netleştiği belirtilirken, Chobani’nin Erzincan temsilcisine ana sponsor ve isim sponsoru olması yönünde mutabakata varıldığı kaydedildi.

Resmi imzaların mayıs ayı sonuna doğru atılması beklenirken, sürecin kalan kısmının hukuk ekipleri tarafından yürütüleceği ifade edildi.

İmza töreninin ise İstanbul ya da Erzincan’da geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirilmesi planlanıyor.