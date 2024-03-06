Cholet Basket - TOFAŞ: 77-74

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: La Meilleraie

HAKEMLER: Boris Krejic, Luis Castillo, Gintaras Maciulis

CHOLET BASKET: Ayayi 11, De Sousa 6, Hruban 9, Sako 8, Salaun 15, Campbell 8, Goudou-Sinha 4, Nzekwesi 13, Tillie 3

TOFAŞ: Homesley 3, O’Brien 10, Sakic 11, Wiley 22, Winston 17, Özgür Cengiz, Ege Demir, Tolga Geçim 5, Mustafa Kurtuldum, Prewitt 6

1’İNCİ PERİYOT: 13-7

DEVRE: 34-27

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-44

TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 4’üncü haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Cholet Basket’e 77-74 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Cholet Basket gruptaki 2’nci galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 2’nci yenilgisini aldı.