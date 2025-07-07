CHP, 10 Temmuz'da tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
CHP'de belediyelere yönelik operasyonları değerlendirme süreci devam ediyor. CHP'li tüm belediye başkanları, 10 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda belediyelere yönelik operasyonlar değerlendirilecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partinin tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ne çağırdı.
CHP'de belediyelere yönelik operasyonların ardından parti içi değerlendirme süreci devam ediyor.
Antalya, Adana ve Adıyaman belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından 5 Temmuz Cumartesi günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.
6 Temmuz Pazar günü ise Parti Meclisi (PM) olağanüstü toplandı.
Son olarak CHP'li tüm belediye başkanları 10 Temmuz günü Ankara'ya davet edildi.
Belediye başkanları ile yapılacak toplantı, 10 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Toplantıda belediyelere yönelik operasyonlar ile ilgili değerlendirmeler yapılacak, belediye başkanlarından görüş alınacak.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yarın Meclis'te belediyelere yönelik operasyonu değerlendireceği CHP Grup Toplantısı'na müsait belediye başkanları davet edildi.