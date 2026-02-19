CHP, 11. Yargı Paketi'nin iptali için AYM'ye başvurdu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvurdu.
Başvurunun ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yasaların şahsa bağlı olmayan bir objektiflikte düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, yasanın amacının tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir dava olduğunu şu şekilde anlattı:
"Biliyorsunuz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aslında Süleyman Soylu'yla karşılıklı bir söz dizimi, YSK üyelerine görevinden dolayı hakaret kılıfına sokuldu ve kendisine ceza verildi. Sadece bu suçu ön ödeme sınırlarının dışına taşıyorlar. Hani nerede hukuki düzenlemelerin objektif olması ve şahsa bağlı olmaması? Şahsa bağlı pozitif de olabilir negatif de olabilir, burada bunu görüyoruz."
İtiraz ettikleri diğer düzenlemelerden de bahseden Günaydın, şöyle konuştu:
"Bir başka son derece tehlikeli düzenleme. Bilişim suçlarının işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin bulunduğu hesabı askıya alma ve el koyma işlemlerinde cumhuriyet savcıları ya da mahkemeler değil banka ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmeti sağlayıcılarına yetki tanınıyor. Açıkça savcılığın, soruşturma aşamasının, mahkeme başkanı ve heyetinin baypas edildiği bir düzen ile karşı karşıyayız. Esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri belirlenirken oda ve birlik iradeleri dışlanıyor. Oysa Türkiye'de bu alanda hem hukuki düzenlemeler hem de yıllarca süren teamüller var. Bu teşebbüs özgürlüğünün şüphesiz aksine bir durumdur."