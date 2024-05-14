CHP, 19 Mayıs dolayısıyla MYK toplantısını Samsun'da yapacak

CHP, MYK toplantısını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun’da yapacak.

Güncel 14.05.2024 10:52 Giriş: 14.05.2024 10:52

Güncelleme: 14.05.2024 10:57 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: ANKA