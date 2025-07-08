CHP 2 Kasım için yola koyuldu: Detaylı seçmen profili hazırlandı

CHP lideri Özgür Özel’in, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “2 Kasım'a sen bir sandık koymazsan, kasıma ben bir sandık koyarım" çağrısı, Ankara kulislerini hareketlendirdi. İstanbul’da başlayan ve Anadolu belediyelerine sıçrayan operasyonlara yönelik eylemlerini sürdüren CHP, seçim hazırlıklarına da hız kazandırdı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin 191 bin sandıktaki asil ve yedek sandık görevlileri belirlendi. Parti yönetimi öte yandan, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasını sokağa taşıyacak mahalle temsilcilerini de seçti. Bu kapsamda toplam 45 bin mahalle temsilcisinin, CHP üyelerinden başlayarak seçim bölgesindeki tüm seçmenlerle yüz yüze temas kuracağı belirtildi.

HÜKÜMET PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin üzerinde çalıştığı Hükümet Programı’ndan da sahada aktif şekilde yararlanılacağı kaydedildi. CHP’nin eğitimden sağlığa, adaletten kültür sanata kadar toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda, “CHP Türkiye'yi nasıl yönetecek?” sorusuna yanıt veren yol haritasının seçmenlere yüz yüze anlatılacağı bildirildi.

SEÇMEN PROFİLİ

Saha çalışmaları devam ederken CHP’nin, “Seçmen Profili” çalışmasını da büyük oranda tamamladığı öğrenildi. Seçmen Profili çalışması kapsamında Türkiye’nin 81 ilindeki tüm seçim çevrelerindeki seçmenlerin analiz edildiği anlatıldı. Çalışmada, AKP ve MHP seçmeni de dahil olmak üzere, tüm seçmenlerin son üç seçimdeki oy verme eğilimlerinin saptandığı dile getirildi. Kentlere özgü ihtiyaçların da yine seçmenlerin beyanları doğrultusunda kayda geçirildiği ifade edildi. CHP’liler, “Seçmen CHP’den ne bekliyor?” sorusunun yanıtlarını içeren çalışmasını Genel Merkez’e sundu.

ÖNEMLİ TOPLANTILAR

Erken seçim hazırlıklarına devam eden CHP’de, CHP Genel Merkezi de bir dizi önemli toplantıya ev sahipliği yaptı. Parti Meclisi ve MYK üyelerinin yanı sıra ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile de bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

MÜCADELEYİ BÜYÜTME KARARI

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerin tamamından, “Mücadeleyi büyütme” kararı çıktı. Partililer, mücadelenin etkisinin büyütülmesine yönelik farklı fikirler de ortaya attı. İktidarın 2 Kasım’da erken seçime yanaşmaması halinde, “Adana, Antalya ve Mersin gibi büyükşehirlerdeki milletvekillerinin istifası ile Meclis’te bir ara seçim” önerisi de ortaya atılan görüşler arasında yer aldı. Bazı CHP’liler, büyükşehirlerde yapılacak ara seçimde güvenoyu alamayan bir iktidarın meşruiyetini koruyamayacağını savundu.

BELEDİYELERE OPERASYONLAR

CHP kurmayları, “Operasyonlar CHP’nin yükselişini hızlandırdı mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Somut veriler bunu gösteriyor. Adana, Antalya ve Adıyaman’daki operasyonlar, soruşturmalara güveni daha da sarstı. Halkın büyük bölümünün teveccühünü almış, başkanlık yaptıkları kentlerde örnek belediyecilik yürütmüş arkadaşlarımıza yapılan operasyonlar, ‘Bu operasyonlar siyasidir’ diyenlerin sayısını artırdı. 19 Mart’ta, yüzde 58 olan operasyonların siyasi olduğunu düşünenlerin oranı, Temmuz itibarıyla yüzde 63’e çıktı.”