CHP, 2 Mart’ta "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" buluşmasına hazırlanıyor

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, CAO binasında toplandı. Toplantıda politika başkanlıklarının kendi alanlarında yaptığı sunumların yanı sıra, 2 Mart’ta düzenlenecek buluşma için hazırlıklar ele alındı.

Saat 12.30’da başlayan toplantı, yaklaşık altı saat sürdü. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Şubat 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık altı saat süren toplantıda Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklarla dış politikadaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Yürütme Kurulu toplantısında 2 Mart 2026 tarihinde CAO’nun CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek ‘Milletle Birlikte Milletin Emrinde’ buluşmasının hazırlıkları ve program detayları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca politika başkanları, kendi alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar, öne çıkarılacak konular ve vaatler çerçevesinde bilgilendirme yaptı.”