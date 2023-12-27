CHP 2024'e aday mesaisi ile başlayacak: Çankaya’da iki isimli yarış

Pençe-Kilit Operasyonları’nda yaşananların ardından Parti Meclisi toplantılarını iptal eden CHP’nin, 2024’ün ilk Parti Meclisi’nde Mersin, Adana ve Aydın gibi büyükşehirlerin adayları ile ilçe adaylarını belirlemesi bekleniyor. Parti kaynakları, Çankaya'nın CHP adayı için ise seçeneklerin ikiye düşürüldüğünü belirtiyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Pençe-Kilit Operasyonları’nda 12 askerin yaşamını yitirmesi nedeniyle belediyelerine konser ve festival gibi etkinliklerini üç gün boyunca erteleme talimatı veren CHP, büyükşehir adaylarının tartışılacağı Parti Meclisi’ni de 2024’ün ilk haftasına bıraktı.

Parti kaynakları, 3 Ocak’ta toplanması planlanan Parti Meclisi’nde, kamuoyunun merakla beklediği Adana, Mersin ve Aydın gibi büyükşehirlerin adaylarının kesinleşeceğini bildirdi. Mevcutta CHP’nin elinde olan ve memnuniyet anketleri olumlu sonuçlanan kentlerin adaylarının PM’nin ardından kamuoyuna duyurulabileceği kaydedildi.

3 Ocak’ta toplanması planlanan CHP Parti Meclisi’nde Zeydan Karalar, Vahap Seçer ve Özlem Çerçioğlu isimlerinin yeniden adaylıkları konuşulacak. Raporlama süreçleri tamamlanan ve memnuniyet anketlerinde herhangi bir sorun olmayan Adana, Mersin ve Aydın'ın ilçe adayları da PM’nin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

İSTANBUL’UN İLÇELERİ

CHP’de adaylık mesaisi 5 Ocak’ta da devam edecek. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden adaylığı resmileşecek. İstanbul ilçelerinin adayları da 5 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek bir lansman ile ilan edilecek.

ÇANKAYA’YA İKİ ALTERNATİF

Kamuoyunun merakla beklediği kentlerin yanı sıra CHP’nin elinde olan ya da kazanılmasına kesin gözüyle bakılan seçim çevrelerinin adaylarının açıklanma süreci ise en geç 15 Ocak’ta tamamlanacak. “CHP’nin kalesi” olarak değerlendirilen Ankara'nın Çankaya ilçesinin adayı da sona bırakılacak. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çankaya’nın adaylık yarışı hali hazırda Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ile Ankara eski İl Başkanı Sercan Çığgın arasında geçecek.

İYİ BELEDİYECİLİK

Toplam 376 adayını kamuoyuna duyuran CHP, “İyi belediyecilik” örneklerinden oluşan bir video klip ile Mart 2024’ün propaganda sürecini de başlatacak. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, CHP idaresindeki büyükşehirlerdeki belediyecilik çalışmaları kamuoyuna anlatılacak.