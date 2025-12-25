CHP 2026'da da meydanlarda: "Üç ayaklı mücadele" ve erken seçim vurgusu

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 2025 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılına yönelik yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıda, “Üç ayaklı mücadele” vurgusu yapıldı.

CHP kaynakları, "Mücadele ve iktidara yürüyüşü yılı" olarak nitelendirdikleri 2026 yılında hükümet programının kamuoyuna anlatılacağını belirtti.

"ÇÖZÜMÜ PAYLAŞACAĞIZ"

CHP’nin yeni Parti Programı’ndan yararlanılarak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde hazırlanacak hükümet programının, “Türkiye’nin üzerindeki umutsuz iklimi dağıtacağı” kaydedildi.

CHP’nin, “Yalnızca eleştiren” pozisyonunda olmadığının altını çizen CHP’liler, “Tespit ettiğimiz sorunların çözümünü de kamuoyu ile paylaşacağız. Türkiye’nin en temel alanlarda yaşadığı yönetim krizini çözme iddiamızı ortaya koyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

EYLEMLERE DEVAM

CHP’de, 77’incisi İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere yönelik, “2026 yılında da devam” kararı alındı. Bu kapsamda 2026 yılında her hafta bir başka kentte eylemler gerçekleştirileceği, AKP’nin güçlü olduğu kentlerdeki geniş katılımlı eylemler ile “AKP’nin kaleleri” algısının yıkılacağı ifade edildi.

ERKEN SEÇİM TALEBİ

CHP, 2026 yılında erken seçim talebini yükseltmeye de karar verdi. Türkiye'deki yönetim krizinin, yoksulluk sınırının dahi altında belirlenen asgari ücret nedeniyle daha da derinleşeceğinin altını çizen CHP kurmayları, “Türkiye’yi krizden ancak sandık ve iktidar değişimi çıkarır” yorumunu yaptı.

SEÇİM HAZIRLIKLARI

CHP’de, “Seçimlere hazırlık” çerçevesinde, sandık görevlisi atamalarının da 2026 içinde tamamlanacağı dile getirildi. CHP’nin, seçmenlerle birebir temas kuracak mahalle temsilcilerini de 2026 yılı içinde sahaya süreceği bildirildi.