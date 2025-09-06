CHP, 21 Eylül'de olağanüstü kongreye gidiyor: "İddianız varsa gelin" çağrısı

CHP, 15 Eylül'de görülecek kurultay iptal davası öncesi kritik bir hamle yaptı. İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının ardından olağanüstü kurultay yapılması için çağrıda bulunuldu.

900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuruya göre Kurultay, 21 Eylül Pazar günü toplanacak.

MURAT EMİR'DEN ÇAĞRI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olağanüstü kurultay kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Partimiz, 900 delegemizin imzasıyla 21 Eylül’de olağanüstü kurultaya gidecek. Partimizin en yüksek karar organı olan kurultayımız; aylarca iftiraya uğrayan, onuru ayaklar altına alınmak istenen ama dimdik duran delegelerimizin iradesiyle toplanıyor. Bu karar, CHP’nin onurlu delegelerinin kararıdır. CHP yönetimi, delegelerinin iradesine saygı duyacak ve olağanüstü kurultayı gerçekleştirecektir" dedi.

Çağrıda bulunan Emir, "Açık çağrımdır: “Parti benim” diyerek iktidarla pazarlığa soyunanlar… İktidarın yargısından medet umarak koltuk kapmaca oynayanlar… Sarayın sesine eklenip delegemize hakaret edenler, onurunu ayaklar altına almaya kalkanlar… Sarayın borazanına dönüşenler… Onların trenine vagon olanlar… İktidara yürüyen CHP’nin önünü kesmeye çalışanlar… 21 Eylül’de CHP’nin en üst karar organı toplanıyor. Eğer bu partide bir iddianız varsa, eğer bu partide bir gücünüz varsa buyurun gelin. CHP delegesi orada olacak, örgüt orada olacak, irade ortaya konulacak" ifadelerini kullandı.

Emir, şunları söyledi: "Ama bilin ki en iyi bildiğiniz kumpaslar ve yargının sopası burada işe yaramaz! Hiç bilmediğiniz sahici mücadeleyle sınanacaksınız. 21 Eylül, CHP’nin onurlu delegelerinin günü olacak."

— Murat Emir (@muratemirchp) September 5, 2025

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise şunları söyledi:

"Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir. Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye’de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır."