CHP 21. Olağanüstü Kurultayı toplandı | Özgür Özel: Zaman, demokratik yollarla cuntayı dağıtmanın zamanıdır

"İrade Milletindir'' temasıyla toplanacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı.

Özel, saat 10.00'da CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

DİVAN BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU OLDU

Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

ESKİ GENEL BAŞKANLAR KURULTAYDA

Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

EKREM İMAMOĞLU İÇİN TEMSİLİ KOLTUK

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.

Salonda, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu posterleri yer aldı.

Salonda bulunan her bir koltuğun üzerine Silivri'de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gönderdiği mesaj konuldu.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultayında açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel gelecek hafta Samsun'da, 19 Mayıs'ta ise İzmir'de miting düzenleneceğini açıkladı

Özel ayrıca her çarşamba akşamı İstanbul'da bir ilçede 'gece mitingi' düzenleneceğini duyurdu

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kurultay yapılamasın diye bir cuma akşam üstü 16.59'da kayyum tebliğ etmek üzere kurulan kumpası boşa çıkarıp, bu kurultay yapılamasın diye arena salonuna cevap süresini bekletip kurultay ilanını boşa çıkarmaya çalışıp, bu kurultay yapılamasın diye yıllar önce kendi onayladıkları tüzüğe rağmen sabah tam 10.00'da hazirun olmazsa kurultayı yaptırmayız, iptal ederiz hesaplarını boşa çıkarıp 81 ilden, 973 ilçeden bir pazar sabahı buraya gelip tertemiz iradelerini lekelemeye çalışan kumpasçılara karşı CHP'nin tarihini, bugününü, yarınını, iradesini ve geleceğe yönelik olarak bu ülkenin teminatı olduğunun gerçekliğini tüm Türkiye'ye gösteren canım arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz.

Bugün 19 Mart başarısız darbe girişiminin bir ayağa olan partimize kayyum atama planını bertaraf etmek, CHP'nin ne demek olduğunu cümle aleme göstermek için buradayız

Millet siyasete kavgayı bırakın, benim derdimi çözün dediği için anormal siyasette mücadeleye giriştik. Karşımızdaki partileri, seçmenlerine duyduğumuz saygı, seçmenlerinin bizimle ilişki kurma noktasında gösterdikleri yakınlaşmayı gözeterek zaman zaman diplomatik ilişkilerle, zaman zaman liderlerini aşıp onların seçmenleriyle konuşan bir dili geliştirdik, arkasında durduk. Bu çalışmaların sonucu partimizi tüm araştırmalarda birinci parti tutmaya devam ettik.

İKTİDARA TEPKİ

Demokrasi sınavı kazandığında değil kaybettiğinde verilir. İktidar partisi ilk kez kaybettiği seçimlerden sonra yaptıklarıyla kaybetmenin sınavından geçemediğini bütün dünyaya göstermiştir.

Bizim 47 yıldır demokrasiye duyduğumuz saygıyı bırakın normal zamanında yapılsa seçim takviminin başlayacağı 47 ayı, 47 gün bile gösterememiştir. Bizimle hizmetle yarışacak cesaretleri yoktu, bizimle hizmetle çalışma imkanları yoktu. Onun yerine kamu gücünü rakiplerine karşı kullanarak hem belediyelerimiz hem de muhalefeti sindirme gayretine giriştiler. Milleti yeniden kutuplaştırarak, yeni kavgalar yaratarak koltukta kalabileceklerini hesap ettiler. Ancak bu amaçla attıkları her adımda daha da zayıfladılar.

Artık arkasında milletin desteği bulunmayan, ellerindeki iktidar yetkisini kötüye kullanan despot bir rejimi kurmak için adımları planlı ve sistematik bir şekilde atmaya başladılar. Tüm bunlara şahit olan millet tüm anketlerde CHP'yi birinci parti yapmaya devam etti.

Millet bu darbeyi püskürttü ama karşımızda bir cunta kaldı. Türkiye'de bir yanda kutuplaşmak isteyen, bir yanda milletle kucaklaşmak isteyen; bir yanda karşısındakini şeytanlaştıran, bir yanda her şeye rağmen o iktidara oy vermiş de olsa millete, iradesine saygı duyan ve bu ülkenin kuruluş kodlarına, birliğine, beraberliğine inanlar karşı karşıya geldiler. Bugün Türkiye'de milletin çözeceği bir denge dönemi mevcuttur. Cuntacılar, yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda, bakanlıklarda, devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar. Ama sokaklar, meydanlar, irade halkındır, milletindir, bizimle birliktedir.

Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil; halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Çünkü artık meşruiyeti yoktur. Seçimden, sandıktan, sokaktan ve milletten korkmaktadır. Çünkü artık meşruiyeti yoktur. Zaman demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır.

Adına Kent Uzlaşısı da deseler, bizim Türkiye İttifakı dediğimiz bu süreçte belediye başkanlarımız ne ile suçlanıyorsa onu partinin genel başkanı olarak kendi talimat olarak ilettiğimi ve sorumlunun ben olduğumu açıkça ifade ediyorum.

İlk seçimde seçimleri kazanıp bu ülkeyi yeniden demokrasiyle tanıştırarak mutlaka başaracağız. Yargıdaki bir avuç çetenin yargılandıkları günü göreceğiz. Silivri'de kadın mahkumları SEGBİS'le çağırıp "1,5 yaşında, 3 yaşında kızın varmış, son kez buradayım, ekrandan giderim 10 yıl ne beni ne evladını görürsün" ifadelerini kullananların, SEGBİS görüşmesinin kaydını sildirmek üzere, bu ifade bize ulaştıktan sonra o görüşmenin kaydını sildirmeye çalıştıklarını biliyorum. O görüşmelerin en yakın zamanda televizyon ekranlarında yer alması için gayret sarfediyorum. Bunları Türkiye'ye de dünyaya da rezil edeceğim, size söz veriyorum.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Talep eden sanıklar açısından canlı yayına açalım. Sizin iftiralarınızı ve bizim bunların her birini çürüttüğümüz kanıtları TRT ekranlarından canlı yayınlansın. Görelim bakalım bu millet iftiraya mı prim veriyor, yoksa tertemiz vatan evladına, cumhurbaşkanı adayına mı sahip çıkıyor? Hodri meydan!

Ne sokakta, ne Meclis'te, ne de dünyanın herhangi bir yerinde, bu cunta iktidarının yaptığı hukuksuz darbeyi anlatmakta bir adım geri durursam namerdim, şerefsizim!

Bugün cuntacılarla demokratlar iki ayrı saftadır. Cuntacılar, sırf iktidarları için ülkeyi yoksullaştırmaya, borçlandırmaya, perişan etmeyi göze almış, milleti sefaleti sürüklemeyi göze almıştır. Demokrasi de gelecekte zengin bir Türkiye'de ticaretiyle, emekçinin alın terinin karşılığını almasıyla hepsinin güvencesi Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin Parti Meclisi anahtar listemizde olacak.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: ÇIK KARŞIMIZA

Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz. Eğer korkmuyorsan, yiğitsen, mertsen, cesaretin varsa çık karşımıza. Millete niye güvenmiyorsun! Biz hırsızsak, reşvetçiysek, şaibeliysek millet bize niye oy versin? Biz milletten korkmuyoruz, adayımızla, kadrolarımızla Türkiye'yi senden kurtarmaya hazırırız. Korkma, cesaretin varsa çık karşımıza! Seninle de cuntanla da hesaplaşacağız, Türkiye'yi bir kez daha kurtaracağız!

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

CHP'nin olağanüstü kurultayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tek aday oldu.

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Saat 10.20 itibarıyla başlatmış olduğumuz adaylık müracatlarımız saat 10.50 itibarıyla sona ermiştir. Müracat süresi içerisinde divanımıza resmi olarak şartlara uygun yapılan tek bir müracat vardır. Müracat sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e aittir" açıklamasını yaptı.

Adaylığını açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek yeterli delege sayısına ulaşamadı. Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal ise adaylıktan çekildiğini açıkladı.

GENEL BAŞKANLIK, PM VE YDK SEÇİMİ YAPILACAK

CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor.

Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

Kurultay'da CHP'nin kayıtlı 1323 delegesi oy kullanacak.

Kurultay'da, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi de yapılacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi seçimleri için 52 kişilik bir anahtar liste çıkaracağı belirtilen Genel Başkan Özel'in "Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği iradeye saygının gereği" olarak mevcut Parti Meclisi üyelerine büyük oranda anahtar listesinde yer vermesi bekleniyor. Kulislerde değişikliğin 8 ila 10 üye ile sınırlı kalabileceği, bazı PM ve MYK üyelerine ise başka görevler önerileceği konuşuluyor.

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın öncülüğünde en az 12 milletvekilinin desteğini açıkladığı bir grubun ise Parti Meclisi seçimleri için "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkarması bekleniyor.

MİTİNG SAAT 16.00'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultayın ardından saat 16.00'daki Ankara Mitingi'nde vatandaşlarla buluşacak.

Miting için CHP otobüsü alana getirildi, partililerin alana girebilmesi için Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin yanındaki park alanında önlemler alındı.