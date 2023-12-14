CHP 227 adayını açıkladı

CHP’nin 227 seçim çevresinde belediye başkan adayları PM Toplantısı’nda belirlendi. Parti, başkan adayları henüz belli olmayan 23 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapma kararı alırken 58 seçim çevresinde ise gerekirse örgüt denetiminde ön seçim yapılacak.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi Toplantısı devam ederken gazetecilerin karşısına geçti. Yücel, toplam 227 seçim çevresinin belediye başkan adaylarının PM kararı ile kesinleştiğini bildirildi.

CHP’de PM öncesinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), Ankara ve İstanbul’un mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Mert 2019’daki yerel seçimlerde az oy farkıyla kaybedilen Balıkesir’de, önceki dönem il milletvekili Ahmet Akın, Bursa’da ise eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in aday olarak PM’ye önerilmesi benimsendi.

KESİNLEŞEN ADAYLAR

Saat 15.00’te toplanacağı iddia edilen PM, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in TBMM’deki cenaze töreni nedeniyle 19.00’da başladı. CHP’li Yücel, PM Toplantısı devam ederken kameraların karşısına çıktı. Yücel, partisinin 227 seçim çevresinde kesinleşen başkan adaylarının isimlerini kamuoyu ile paylaştı.

CHP, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da ise Mansur Yavaş ile “Devam” dedi. Merakla beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkan Adayı ise Tanju Özcan oldu.

İTTİFAKI SANDIKTA YAPACAĞIZ

Açıklamaya göre, CHP’de 23 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapılma kararı 58 seçim çevresinde ise örgüt denetiminde ön seçim yapma yetkisi kararı alındı. Meclis’te grubu olan her parti ile görüşeceklerini kaydeden CHP’li Deniz Yücel, “Biz ittifakı sandıkta yapacağız” diye konuştu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı iller ve adayları şu şekilde;



İstanbul : Ekrem İmamoğlu

Ankara: Mansur Yavaş



Bursa: Mustafa Bozbey



Balıkesir: Ahmet Akın

Bolu: Tanju Özcan