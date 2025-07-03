CHP 240 bin üyeyle sahada: Tanış, konuş, imza al

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart’ta başlatılan operasyonun ardından 11 kentte eylem düzenleyen CHP, kampanyayı mahallelere taşıyacak.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya sürecini yerellerden başlatmaya planlayan parti yönetimi, süreci yakından takip edecek.

CHP, 20 milyonu aşan imza sayısını 28 milyona ulaştırmayı hedefleyecek. Ulaşılan imza sayısı itibarıyla “Tüm baskılara, tehditlere rağmen hedefine ulaştı” olarak değerlendirilen imza kampanyası yine de devam ettirilecek.

SEÇMENLE TEMAS

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sahaya taşınacak erken seçim ve imza kampanyasında 240 bin partili görev alacak. Toplam 185 bin CHP’li sandık görevlisi, görevli olacağı sandıktaki seçmenlerin tamamıyla temas kuracak. İmza vermeyenlerin imza vermeme nedenleri tespit edilecek. Mahalle temsilcileri ise CHP üyelerinden başlayarak tüm seçmenlerle birebir konuşacak.

KALICI MODEL

Sahada, “Tanış, konuş, imza al” politikası devam ederken CHP Genel Merkezi, aşama kat edilemeyen seçim bölgelerinde görevli üyelere, mazeretini soracak. Geçerli mazereti olmamasına rağmen kampanya sürecine dahil olamayan partililerin yerine, yeni üyeler görevlendirilecek. CHP, seçim dönemine kadar sürdüreceği saha çalışmasını, kalıcı bir model haline getirecek.