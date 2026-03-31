CHP, 27 ildeki taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin kararı yargıya taşıyacak

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 2020'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Yenidoğan Mahallesi’ndeki eski Devlet Hastanesi arazisinin de arasında bulunduğu Türkiye'deki 27 ilde 55 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin kararın iptali için Danıştay'da dava açacaklarını bildirdi.

Arslan, "çok üzgün, çok kırgın, çok öfkeli olduklarını" söyledi. Yıllar boyunca Eskişehir’e Devlet Hastanesi ve üzerindeki Doğumevi ile uzun yıllar hizmet vermiş olan binanın 2020'de yıkıldığını hatırlatan Arslan, "Bugün ne yazık ki ilgili alanı özelleştirme gerçeğiyle karşı karşıyayız" dedi.

Söz konusu alanın 44 bin metrekare olduğunu bildiren Arslan, şunları söyledi:

"Eskişehir’in sağlık ihtiyaçları ortadayken özelleştirme kapsamına alınmış olması, yine aynı karar içerisinde satış, kiralama, gelir ortaklığı ya da işletme hakkının devrini içeren yetkilerin Özelleştirme İdaresi'ne verilmiş olması, bu alanlarda planlama yetkisinin de aktarılması anlamına geliyor. Mesele sadece Eskişehir’le sınırlı değil. Türkiye genelinde, 17 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yaklaşık 27 ilimizde 55 taşınmaz ne yazık ki özelleştirme kapsamına alındı. Burada 1 milyon 275 bin 500 metrekarelik bir alandan söz ediyoruz.

“ÖZELLEŞTİRMELER HIZLA ARTACAK”

​Bu alanlar üzerinde hastane binaları, doğumevleri, sağlık tesisleri ve diğer hizmet binaları bulunmaktadır. Bunların özelleştirme kapsamına alınması, iktidarın uyguladığı ekonomik politikaların ve özelleştirmelerin hızla artacağını gösteriyor. Diğer yandan, sağlık alanının anayasayla güvence altına alınmış olmasına rağmen, kamu eliyle bu tür alanlar elden çıkartılarak özel sağlık alanlarına yeni ortam hazırlama kaygılarımızı da ne yazık ki ortaya koyuyor.

​“KARARIN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A BAŞVURACAĞIZ”

​Eskişehirliler olarak biz buranın mutlaka sağlık alanı ve hastane olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira Tıp Fakültesi başta olmak üzere, binanın depreme karşı dayanıksızlığı dikkate alındığında, bu alanda yeni hastane ihtiyacımızın olduğu çok açık. CHP olarak politika kurullarımız aracılığıyla, ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan 55 taşınmazın kararının iptali için Danıştay’a dava hazırlığımızı milletvekilimiz Sayın Kayıhan Pala önderliğinde sürdürüyoruz.

“KARARI DERHAL GERİ ALIN”

Gelişmeleri takip edeceğiz. Eskişehir’de ciddi bir reaksiyon ve duyarlılık oluştu. Hep birlikte başta iktidar partisi milletvekilleri olmak üzere iktidara sesleniyoruz: Derhal bu kararı geri alın. Bu karar iptal edilmelidir. Bu alanların özelleştirme kapsamından çıkarılarak merkezi idare eliyle illerimizin ihtiyacı olan sağlık hizmet tesislerine, hastane binalarına ya da farklı alanlarda hizmet verecek sağlık tesislerine kavuşturulmasını talep ediyoruz.”