CHP 39. Ankara Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi: "İktidara gereken yanıt sandıkta verilecek"

CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mevcut İl Başkanı Ümit Erkol'un açılış konuşmasıyla başlayan kongrede, Divan Başkanlığına oy birliğiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin seçildi. Kongrede, seçimlerin "blok liste" yöntemiyle yapılması da delegelerin oy birliğiyle kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

CHP'de ayrışma, bölünme bekleyenlerin "ham hayal" kurduğunu belirten Emir, "Biz bu yolu tam bir birlik, bütünlük içerisinde yürüyeceğiz. Eninde sonunda iktidar olacağız. Yürümeyeceğiz, koşacağız. Yolunuz, yolumuz aydınlık olsun" dedi.

MEVCUT YÖNETİM YENİDEN SEÇİLDİ

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, yeni dönemde CHP'yi iktidar yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından Divan'a yapılan başvuruyla Ümit Erkol il başkanlığı için tek aday oldu.

650 delegesi bulunan Ankara İl Başkanlığı Kongresinde listelerin ilçe seçim kuruluna devredilmesiyle oy kullanma işlemi başladı. Oylama sonucunda mevcut yönetim yeniden seçildi.

Kongreye, parti yöneticilerinin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

"ANKARA'NIN SORUNLARINA ODAKLIYIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş kongrede yaptığı konuşmada, "İktidarın değişmesini istemek hakkımız. Bizler daha iyi yöneteceğimize inanıyoruz. İşte belediyelerimizdeki memnuniyet oranı ve farklı yönetimler, yarın iktidar değiştiği zaman da mutlaka aynı şekilde halka olumlu olarak yansıyacak. Bizim iddiamız budur. Bunu istemek de bizim hakkımız ve inşallah bu kadar baskıya rağmen, nasıl Ankara’da o kadar engellemeye rağmen, baskıya rağmen oy oranımız rekora çıkıp belediye sayımız arttıysa, yapılacak ilk genel seçimlerde bu kadar haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Türk milleti sandıkta gereken cezayı bugünkü iktidara, bugünkü yönetenlere mutlaka verecektir" dedi.

Yargıya yönelik eleştirilerde bulunan Yavaş, Melih Gökçek dönemine işaret ederek şunları söyledi: "Biz resmi olarak bilirkişilere tespit ettirerek yaptığımız şikayetlerden dolayı bunların hiçbirisinin ifadesini dahi almıyorsunuz. Bunun neresi adalet? Adalette çifte standart değil mi? Ankara’da böyle yaparken Türkiye’nin birçok yerinde belediye başkanlarımızı tutuklayıp hapse atıyorsunuz, bu adalet midir? Gökçek ve ailesi yakalanıp ifade vererek hapse atılıp mahkum edilmedikçe Türkiye’de hiç kimse adaletten bahsedemez. İfadeler var. Bürokratlar diyorlar ki, ‘Ben bunu Melih Gökçek’in emriyle, talimatıyla yaptım’. Buna rağmen ifadesi dahi alınmıyor. Ama merak etmeyin onların da yargılanacağı günler mutlaka gelecek. Pişkin pişkin 600 milyon liralık ev yaptırıyor kendisine, evin arsasını ihale verdiklerinden, binasını yapan ihale verdiklerinden pişkin pişkin TBMM’de sorulduğu zaman ‘500 etmez, 400 eder’ diyor. Hayatında bir gün sigortalı çalıştırmamış, bir kuruş vergi vermemiş, bir gün alın teriyle para kazanmamış insan, şimdi hafiye olmuş belediye başkanlarımızın arkasından geziyor."

ABB Başkanı Mansur Yavaş / AA

Yavaş, şöyle devam etti:

"İşte ben diyorum ki, adaletin olmadığı yerde, bu nedenle Türkiye’nin durumu bu şekilde. Adalet olmadığı için açlık ve fakirlik zirve yapıyor. 50-60 milyon insan bugün Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırı içerisinde yaşıyor. Bunun tek sebebi adaletsizliktir. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı yerde zulüm olur. Adaletin olmadığı yerde ekmek olmaz. Bu nedenle insanlarımız gergin, en ufak bir olayda insanlar da hemen patlayıp olaylara karışıyor. Bunun tek sebebi insanların mutlu olmaması. Oysa ki bizler göreve gelirken veya siyasiler göreve gelirken bir tek amaçları olur. Yönettikleri insanlara mutluluk vermektir, başka bir gerekçeleri olamaz. Bizler de diyoruz ki, iktidarın değişmesini istemek hakkımız. Bizler daha iyi yöneteceğimize inanıyoruz. İşte belediyelerimizdeki memnuniyet oranı ve farklı yönetimler, yarın iktidar değiştiği zaman da mutlaka aynı şekilde halka olumlu olarak yansıyacak. Bizim iddiamız budur. Bunu istemek de bizim hakkımız ve inşallah bu kadar baskıya rağmen, nasıl Ankara’da o kadar engellemeye rağmen, baskıya rağmen oy oranımız rekora çıkıp belediye sayımız arttıysa yapılacak ilk genel seçimlerde bu kadar haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Türk milleti sandıkta gereken cezayı bugünkü iktidara, bugünkü yönetenlere mutlaka verecektir. Bizler de öncelikle Ankara’dan sorumluyuz. Ankara’nın sorunları var, onlara odaklıyız, onları çözmeye çalışıyoruz. Bütün belediye başkanları olarak el ele vererek çalışmalarımızı hızlandırıyoruz."