CHP 39. Balıkesir Olağan İl Kongresi... Erden Köybaşı yeniden İl Başkanlığına seçildi

(BALIKESİR) - CHP'nin 39. Balıkesir Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığı için mevcut başkan Erden Köybaşı ile Özgür Başaran yarıştı. Sandıktan çıkan sonuçlara göre, partililer tercihini Erden Köybaşı’ndan yana kullandı.

CHP 39. Balıkesir Olağan İl Kongresi Gala Yaşam Merkezi’nde toplandı.

Kongrede il başkanlığı için mevcut İl Başkanı Erden Köybaşı ile Özgür Başaran yarıştı. Toplam 613 geçerli oyun kullanıldığı seçimlerde Erden Köybaşı 348, Başaran ise 265 oy aldı.

Köybaşı yaptığı teşekkür konuşmasında, “Dinleyin; dışarıda duyduğunuz, çakalların ulunmasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar. Bu kavga, faşizme karşı hürriyet ve özgürlük kavgasıdır. Bu kavgayı sonuna kadar birlikte vereceğiz. Silivri zindanlarına buradan selam olsun. Tüm yol arkadaşlarımız dışarı çıkana, arkamızda bir kişiyi bile bırakmayana kadar hep birlikte yürüyeceğiz. Kol kola, omuz omuza... Şimdi birlikte yürüme zamanıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.