CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Nuri Aslan: “Bugün biz kazanacağımız zaferi konuşmalıyız”

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılıyor. Özgür Çelik'in tek aday olduğu kongrede konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, “Bugün burada konuşmamız gereken uğradığımız zulüm değildir. Bugün biz kazanacağımız zaferi konuşmalıyız. Bugün alanlarında ve alınlarında zafer ışığıyla dolaşan, 18’inde baba ocağına katılan gençlerimizi, sokak sokak dolaşan yılmaz örgütümüzü, uyumadan yılmadan adaletsizliğe baş kaldıran yoldaşlarımızı, 2019 yılında ‘Her şey çok güzel olacak’ diyerek halkın kaderini değiştiren Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu konuşmalıyız” dedi.

Aslan şunları kaydetti:

“Dostlarımız, yol arkadaşlarımız aylardır parmaklıkların ardında. Her geçen gün adalete, demokrasiye inanan halkımızın üzerindeki baskı artıyor. Hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Bugün burada sizlere anlatmak istediğim şey bizim kudretimizdir, gökyüzümüzü karartmaya çalışanlara karşı göğün altında yenilmez direnişimizdir. Bugün burada konuşmamız gereken uğradığımız zulüm değildir. Bugün biz kazanacağımız zaferi konuşmalıyız. Bugün alanlarında ve alınlarında zafer ışığıyla dolaşan, 18’inde baba ocağına katılan gençlerimizi, sokak sokak dolaşan yılmaz örgütümüzü, uyumadan yılmadan adaletsizliğe baş kaldıran yoldaşlarımızı, 2019 yılında ‘Her şey çok güzel olacak’ diyerek halkın kaderini değiştiren Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu konuşmalıyız. Bugün aslanlar gibi mücadele veren, kafamızı çevirdiğimiz her yerde gördüğümüz kardeşimiz, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’i konuşmalıyız.

“BİZ CEPHEDE SAVAŞANLARIN TORUNLARIYIZ”

Bugün memleketimizin her köşesine koşan, 86 milyonun derdini kendi derdi bilen, üzerinde yılgınlığı bulunmayan, önümüzde korkusuzca yürüyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i konuşmalıyız. Onların yol arkadaşı olmaktan onur duyuyorum. Onlarla aynı yol yürümekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Burada bulunan hiç kimsenin mücadelesi dün başlamadı. Bu büyük yürüyüş Kuvayımilliye’den bugüne süren şanlı bir davanın yürüyüşüdür. Biz bir asır önce cephede varıyla yoğuyla savaşanların torunlarıyız. Bu kutlu mücadelenin Başkomutanı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. O yüzden bizi yıkamazlar, bizi yenemezler ve asla susturamayacaklar. Biz buradayız.”