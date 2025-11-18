CHP 39. Olağan Kurultaya hazırlanıyor: Slogan "Şimdi İktidar Zamanı"

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı, 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena’da yapılacak. İlk gün yapılacak program kurultayının ardından genel başkanlık ve PM seçimleri gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün toplanan MYK’da CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı'nın sloganının “Şimdi İktidar Zamanı” olması kararlaştırıldı. Program kurultayı öncesinde, Özel dört ana başlıkta partisinin yeni programını anlatacağı bir lansman düzenleyecek.

CHP MYK, dün parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 14.00'te başlayan MYK yaklaşık dört buçuk saat sürdü. MYK’da partinin yeni programı için bu hafta yapılacak program tanıtım toplantısı, 39’uncu Olağan Kurultay hazırlıkları, mitingler, belediyelere yönelik operasyonlar ve İBB iddianamesi ele alındı.

PROGRAM LANSMANI DÜZENLENECEK

CHP’nin 28-30 Kasım’da gerçekleşecek 39’uncu Olağan Kurultayı’nın ilk gününde oylanacak parti programı için bir lansman toplantısı düzenlenecek. Programın tanıtımı kurultaydan önce, CHP Genel Merkezi’nde yapılacak. Tanıtıma akademisyenler ve alanında uzman kişiler de davet edilecek. Özel’in; ‘demokrasi, adalet ve yönetim’, ‘kalkınma ve ekonomi’, ‘sosyal devlet ve refah’, ‘dış politika, güvenlik ve dirençlilik’ olmak üzere dört ana başlıkta anlatacağı yeni programa ilişkin bilgi veren kurmaylar, “Program tanıtımıyla yeni programımızı delegelerimizle de paylaşmış olacağız. Onlara ayrıca programın metnini vereceğiz. Böylece 28 Kasım’da başlayacak üç günlük kurultayımızdan önce programı inceleme fırsatları olacak” dedi.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZA VERMESİ GEREKİYOR

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tam sayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine, blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

Kurultayda çarşaf liste yönteminin yer alması ve Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesine karşılık olarak birkaç listenin daha partililerce delegenin takdirine sunulması bekleniyor.

ÖZEL, DÖRDÜNCÜ KEZ SEÇİLMEK İÇİN KURULTAYDA OLACAK

Son iki yılda 38. Olağan Kurultay, 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayı ve 21. ve 22. Olağanüstü Kurultayları toplayan CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor.

Daha önce biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere 3 kurultayda Genel Başkan seçilen Özel, dördüncü kez delegenin onayını almaya çalışacak.

KURULTAYIN SLOGANI: “ŞİMDİ İKTİDAR ZAMANI”

28-30 Kasım’da Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak kurultayın sloganı da netleşti. Kurultayın sloganı “Şimdi İktidar Zamanı” olarak belirlendi. Kurultay sonrası seçilen yeni PM’den belirlenecek MYK’nın sayısının yarı yarıya azalacağı ifade edilirken gölge bakanlıkların Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet göstereceği belirtildi.

“İDDİANAMEDEKİ İFTİARALARIN GERÇEĞİNİ HALKA ANLATACAĞIZ”

Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan yaklaşık 4 bin sayfalık İBB İddianamesinin parça parça ayrılarak farklı ekipler tarafından incelenmeye devam ettiğini belirten kurmaylar, “İddianamedeki yalanlara karşı halka gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. İddianamedeki hukuki boşluklar, çelişkiler, tutarsızlıklar ekiplerimiz tarafından raporlanıyor. İddianame incelendikçe ortaya çıkartılan iftiralar milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, örgütümüz tarafından basın aracılığıyla, sosyal medya üzerinden vatandaşlara anlatılacak” dedi.

“BİZİ BU TARTIŞMALARLA FELÇ ETMEK İSTİYORLAR, FELÇ OLMAYACAĞIZ”

Kurultay geride kaldıktan sonra, yeni dönemde CHP’nin yol haritasının nasıl değişeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan kurmaylar, şöyle konuştu:

“Bir yandan mitinglerimiz devam edecek. Bir yndan yoğun şekilde Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yeniden nasıl inşa edileceğini anlatacağız. Gelecek vizyonumuzu içeren parti programımız kurultayda kabul edilecek. Ardından hükümet programımızı anlatmaya başlayacağız. Türkiye’nin her yerine gidip ayak basmadık yer bırakmayacağız. İçinde bulunduğumuz süreci bir yargı tartışmasına sıkıştırmayacağız. Bizi bu tartışmalarla felç etmek istiyorlar, felç olmayacağız. Hukusal alanda mücadelemiz devam edecek. Ama hem birebir 81 ilde hem genel olarak mecralarda yeni dönemin siyasetini anlatacağız. Emekli, yoksul, asgari ücretli, genç, kadın; herkesin bizim ne yapacağımızı duymaya ihtiyacı var. O sesi kısmalarına izin vermeyeceğiz.”

PM VE MYK NASIL ŞEKİLLENECEK?

Bu kurultay sonrasında partiyi seçime götürecek kadroların göreve geleceğin ibelirten kurmaylar, “CHP’nin şu an anketlerdeki oy oranını sayıya vurduğunuzda bu 21 milyon oya tekabül ediyor. Bu yüzden daha kapsayıcı ve etkili bir yapılanmayla seçime hazırlanma irademiz var. Bütün temel politika alanlarında, yeni parti programına uygun vizyonda bir güçlü yapı oluşacak” dedi.

“OYLAR HİÇ DÜŞMEDİ, HEP YÜKSELDİ”

Kurmaylar, mevcut PM’nin seçime hazırlık dönemini karşılayamayacağı için böyle bir değişime gidileceği yorumlarına karşı ise şöyle konuştu:

“Yeni, güçlü bir PM kurulmalı derken bunu, iki sene önceki kurultayda oluşan yapının yetersizliği üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz. ‘Küçümsenen’ bu yapı; Türkiye'yi 47 yıl sonra yerelde iktidar partisi yaptı, darbelere kumpaslara karşı yoğun mücadele etti. Haftada iki bazen üç miting yapıyor bu ekip. Bu ekip üç kere kurultay yaptı. Kapısına kayyum gelecek tehdidiyle sürekli gerilim içerisinde yürüdü ve buna rağmen oylar hiç düşmedi, hep yükseldi.”

KURULTAY HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

CHP'nin, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak 61. kurultayı için hazırlıklar da sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor.

21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylarda salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci almayan CHP, 39. Olağan Kurultayına seyircileri davet edecek.

Kurultayda seçimleri takip etmek isteyen basın mensuplarına da akreditasyon uygulanacak.