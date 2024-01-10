CHP, 4 ilde belediye başkan adayını açıkladı: Lütfü Savaş’la devam kararı

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği üçü büyükşehir olmak üzere 4 ildeki adaylarını açıkladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için üçü büyükşehir olmak üzere 4 ildeki adaylarını açıkladı.

Buna göre Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Parti Meclisi'nde yapılan oylama sonuçlandı. Savaş'ın adaylığı kesinleşti. Depremde en ağır yıkıma maruz kalan Hatay'ın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş büyük eleştiri almıştı.

ADANA ADAYI YENİDEN ZEYDAN KARALAR

CHP MYK’nın ardından toplanan Parti Meclisinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın adaylığı onaylandı.

BÜYÜKŞEHİR İLE BİRLİKTE 4 İLÇE DAHA ADAYLAR İLAN EDİLDİ

Ceyhan’da Kadir Aydar, Pozantı’da Şenol Eroğlu, Saimbeyli’de İsmail Durmaz, Tufanbeyli’de Ahmet Aktürk’ün isimleri de PM’de kabul edildi.