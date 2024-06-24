CHP A Takımı'ndan yol haritası: Müzakere ettik, mücadeleye devam edeceğiz

CHP’de Yalçın Karatepe-Mehmet Şimşek görüşmesinin ardından başlayan MYK toplantısında, yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı. CHP’nin asgari ücrete ara zam talebinin, “Uzun vadeli enflasyon hedefi önünde engel olacağı” gerekçesiyle reddedildiği öğrenilirken CHP kurmayları, “Sorunların mimarı iktidarın, çözüm iradesi gösteremeyeceğini biliyoruz. Müzakere ettik, şimdi mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

CHP MYK saat 14.25’te başladı. CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantının ana gündem maddelerinden biri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşen dört saatlik görüşme oldu. MYK toplantısı devam ederken toplantı salonuna gelen Karatepe, CHP Lideri Özgüre Özel’i ve parti kurmaylarını görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgilendirdi.

Görüşmenin, “Yurttaşın sorunlarını gündeme getirmek” amacıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Karatepe, Şimşek’e dört ana talep ilettiğini söyledi. CHP’li Karatepe’nin Bakan Şimşek ile yaptığı görüşmede dile getirdiği taleplerin asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarının artırılması, vergide adaletin sağlanması ve tarımsal desteklerin yükseltilmesi olduğu bildirildi.

ENFLASYON SAVUNMASI

CHP’nin gölge bakanlarının kabine üyeleri ile temaslarının zaman zaman devam edeceğini ifade eden CHP kurmayları, ekonomi alanında gerçekleşen görüşmenin, iktidarın yurttaşın sorunlarına çözüm üretemeyeceğini ortaya koyduğunu savundu. CHP MYK toplantısında, “İktidarın yurttaşın yaşadığı ekonomik yıkımdaki sorumluluğuna ortak olmayacağız” görüşü öne çıktı. CHP’nin asgari ücrete ara zam talebine karşı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Orta Vadeli Planı işaret ettiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Şimşek, “Asgari ücrete ara zam, uzun vadeli enflasyon hedefine ulaşmamıza engel olur” değerlendirmesinde bulundu. CHP’nin müzakere ile mücadele süreçlerini bir arada yürüteceğini kaydeden parti yetkilileri, “Bakan Şimşek’e ilettiğimiz taleplerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin ve sorunların çözülüp çözülmeyeceğinin takipçisi olacağız” dedi.

SİYASETTE NORMALLEŞME TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşen görüşmeler ile başlayan, “Siyasette normalleşme” tartışmaları da MYK gündemine taşındı. Parti kurmayları, seçmenin büyük bölümünün görüşmelerden rahatsız olmadığını belirtti. CHP il ve ilçe örgütlerinden gelen, “Erdoğan ile yan yana gelmeyelim” eleştirilerinin de dikkatle takip edildiğini ifade eden parti kurmayları, “İtirazı olan herkese, ‘Müzakere ederken mücadeleyi geriye atmayacağız’ görüşümüzü anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

TEMATİK MİTİNGLER

CHP’nin, ataması yapılmayan öğretmenlerin mitingi ile başlayan tematik miting takvimi de MYK toplantısında konuşuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleşen görüşmenin, acı reçeteyi yurttaşa çıkaran anlayışın devam edeceğini ortaya koyduğunun altını çizen CHP yetkilileri, görüşmede dile getirilen taleplerin 30 Haziran’da Kocaeli’nde gerçekleştirilecek, “Geçinemiyoruz” mitinginde alandan bir kez daha haykırılacağını dile getirdi.

CHP Lideri Özel’in kurmaylarına, “Kısır tartışmaların uzağında kalacağız” uyarısında bulunduğu öğrenilirken CHP kaynakları, “Sokakta mücadeleye devam ederken bir yandan da politika üreteceğiz” dedi.

"NASIL YÖNETCEĞİZ?"

Bu kapsamda CHP politikalarının anlatılacağı kampanyalar hazırlanacağı öğrenildi. Kampanya sürecinde CHP'nin, “İktidar olunca nasıl yöneteceğiz?” sorusunun yanıtını kamuoyuna anlatacağı belirtildi.