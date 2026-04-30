CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız hakkında tahliye kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı 22 Eylül’e erteledi.

ŞUBAT AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ramazan Yıldız hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, Yıldız 11 Şubat 2026 Çarşamba akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Ertesi gün emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldız, Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Savcılıkça ifadesi alınan Yıldız, , 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.