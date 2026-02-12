CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sebebiyle gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MİTİNG ÖNCESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ramazan Yıldız hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Ramazan Yıldız, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldız, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ramazan Yıldız, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.