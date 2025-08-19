CHP Adana Gençlik Kolları'nın 'Silivri Yürüyüşü' sürüyor: "Yolun sonu özgürlük"

Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, "Başta Adana Büyükşehir belediye başkanımız Adana gibi Başkan Zeydan Karlara, Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu ve tutuklu tüm belediye başkanlarımız için başlattığımız yürüyüşün 240. Kilometresindeyiz. Sosyal medyada bize güç veren yolda geçerken desteklerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yolun sonu Silivri, yolun sonu özgürlük." ifadeleri kullanıldı.