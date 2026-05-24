CHP Afyon İl Örgütü: Facebook yetkilerimiz kayyum yöneticileri tarafından kaldırılmıştır

CHP Afyon İl Başkanlığı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin partinin 38. Olağan Kurultayı'nı iptali sonrasında İl Başkanlığı'nın Facebook hesabının kontrolünün atanmış Genel Merkez yönetimi tarafından alındığını duyurdu.

  • 24.05.2026 23:36
  • Giriş: 24.05.2026 23:36
  • Güncelleme: 24.05.2026 23:40
Kaynak: ANKA
CHP Afyon İl Başkanlığı, "CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı resmi facebook sayfası yetkilerimiz genel merkez kayyum yöneticileri tarafından kaldırılmıştır" açıklamasını yaptı.

CHP Afyon İl Başkanlığı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin partinin 38. Olağan Kurultayı’nı iptali sonrasında İl Başkanlığı'nın Facebook hesabının kontrolünün atanmış Genel Merkez yönetimi tarafından alındığını duyurdu. İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı resmi facebook sayfası yetkilerimiz genel merkez kayyum yöneticileri tarafından kaldırılmıştır.

İl başkanlığı Facebook sayfasından bundan sonra yapılacak olan paylaşımlar bizlere ait olmayacaktır, itibar etmeyiniz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

