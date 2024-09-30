CHP, AKP’de eleştirdiği hataları kendisi yaptı

Haber Merkezi

Gazeteci Murat Yetkin, iktidar kanadının sıklıkla dile getirdiği “yeni Anayasa ihtiyacı” gündemini ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "erken seçim yok" mesajını değerlendirdi.

Erdoğan’ın "erken seçim yok" çıkışıyla duruşunu netleştirdiğini söyleyen Yetkin, Meclis’in açılmasıyla üzerinde çalışılmaya devam edilecek yeni anayasa teklifi hakkında da “Erdoğan bir kez daha ilk dört madde gündemde değil demişken, geriye kalanın ne olduğu konuşulmalı. Eğer kasıt sadece yüksek yargının çoğul değil tek makam olmasıysa, bu haklı bir gerekçedir ve muhalefetin de buna itirazı olmadan küçük bir değişiklikle giderilebilir” dedi. Murat Yetkin sözlerine “Ama ne olduğu tartışılmadan ekonomik krizden bunalmış toplum bir de Anayasa tartışması üzerinden kutuplaştırılmaya çalışıyor” diye devam etti.”