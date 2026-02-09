CHP Ankara'da kritik toplantı: Özarslan istifası sonrası yol haritası masada

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, belediye başkanları, Ankara milletvekilleri, Ankara'da siyaset yapan Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) üyeleri bir araya geldi. Toplantıda Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasından sonra partinin Ankara'da izleyeceği strateji ele alındı.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP'li ilçe belediye başkanları, Ankara milletvekilleri, Ankara'da siyaset yapan PM üyeleri ile CAO üyeleri ABB'nin Mogan Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Parti kurmayları bu yemekli toplantının Özarslan'ın istifası üzerine planlanmadığını, geçtiğimiz hafta organize edildiğini ifade etti. Ancak toplantıda Özarslan'ın istifasının ardından partinin Ankara'da izleyeceği strateji ve Ankara örgütünün bundan sonraki yol haritası masaya yatırıldı.

Öte yandan alınan bilgilere göre Mansur Yavaş ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının yarın CHP grup toplantısına katılarak, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasını TBMM'de izlemeleri kararlaştırıldı.