CHP Ankara Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyecek

BirGün Ankara

CHP Ankara İl Başkanlığı, 19 Mayıs’ın 107. Yıldönümünde bir gençlik yürüyüşü yapacak. Güvenpark’tan başlayıp Anıtkabir’e kadar sürecek olan yürüyüş, saat 14.00’da başlayacak. Yürüyüşe dair açıklamada bulunan İl Başkan Vekili Yüksel Işık, “Şiarımız ‘Tam Bağımsız Türkiye’ olacak” dedi. Yürüyüşe Genel Başkan Yardımcılarının, PM ve YDK üyelerinin, milletvekillerinin, belediye başkanları ile çok sayıda yurttaşın katılımı bekleniyor.

CHP Genel Merkezinin bütün illere gönderdiği genelgede, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda güçlü bir birliktelik ve yüksek bir dayanışma ruhuyla bir araya gelinmesinin önemine vurgu yapıldığına dikkati çeken Işık, açıklamasında şunları söyledi.

“Cumhuriyet Halk Partisi, mücadele alanlarında, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Güçlü bir mücadele geleneği ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘iki büyük eserinden biri’dir. Kurtuluş ve kuruluşun partisi olarak, tarihimizin parlak geçmişini, geleceğe taşımak kararlılığındadır.

TRUMP’IN İZİNDEN GİDENLERE KARŞI BAĞIMSIZLIK TÜRKÜSÜ

Bu çerçevede, Genel Merkezimizin bütün örgütlerimize gönderdiği genelgede de belirtildiği üzere, 19 Mayıs 1919’da Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesini, bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olmanın ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu anlam, Anadolu İhtilalinin Bildirisi olarak tarihe geçen Amasya Genelgesinde açıklandığı üzere milletimizin özgürlük, demokrasi ve halk iradesine dayanan geleceğinin ilanı anlamına gelir. Bizim için 19 Mayıs, aynı zamanda, umutsuzluğun karşısında cesaret, baskının karşısında millet iradesi, teslimiyetin karşısında ise bağımsızlık demektir. O gün emperyalizm ile işbirliği yapanlar ile bugün Trump’ın izinde gidenlere karşı hep birlikte bağımsızlık türkümüzü söylemek üzere yürüyeceğiz. Yürüyüşümüz boyunca Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye ve halkın özgür iradesine yönelik baskıları protesto edeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in önderliğinde, Türkiye’yi tam bağımsız hale getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yürüyüş boyunca şiarımız ‘Tam Bağımsız Türkiye’ olacaktır.”