CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık: “Saldırılar bize geri adım attıramaz”

BirGün/Ankara

CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık, CHP’ye yönelen saldırılara ilişkin “Rakibini sandık yoluyla yenemeyenlerin her türlü kitle iletişim aracını kullanarak, yürüttükleri bu algı operasyonu da geri tepecektir” dedi.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, CHP’nin 103 yıllık geçmişine ve savaş meydanlarında kurulmuş olmasına dikkati çekerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önderliğinde iktidar yolculuklarını sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Işık’ın açıklaması şöyle:

“Son günlerde Parti Meclisi üyelerimize, milletvekillerimize ve genel olarak partimizin kurumsal kimliğine yönelik düzeysiz, ahlak ve vicdan sınırlarını aşan saldırılar gerçekleşmektedir.

Bu saldırılar, 18 Mart 2025’de diploma iptali, ertesi gün Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlamış, pek çok belediye başkanımıza yönelik itibar suikastı ile devam ettirilerek, bugüne kadar getirilmiş bulunmaktadır.

Başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklanan belediye başkanlarımıza yönelik sistemli bir biçimde sürdürülen bütün saldırılar geri püskürtülmüş; mahkeme süreçlerinde de görülmüştür ki bütün suçlamalar mesnetsizdir.

Mesnetsiz suçlamalar, belediye başkanlarımızla yetinilmemiş; Ankara İl Başkanımız Dr. Ümit Erkol’un “sudan sebepler” ile gözaltına alınıp tutuklanmasına kadar vardırılmıştır. Her türlü baskı ve dezenformasyona rağmen dimdik ayakta duran CHP’li büyük ailemize yönelik bu saldırılar, son günlerde PM üyeleri ve milletvekillerimize yöneltilmiş durumdadır.

Rakibini sandık yoluyla yenemeyenlerin her türlü kitle iletişim aracını kullanarak, yürüttükleri bu algı operasyonu da geri tepecektir. Tek merkezden sistematik bir biçimde yönlendirilen ve tamamen itibar suikastını hedefleyen bu dezenformatik saldırıların tümü asılsızdır.

Olmamışı olmuş gibi gösteren insaftan yoksun, vicdandan nasibini almamış bu saldırılar ile siyaset kurumunu olduğu gibi insanlığın evrensel birikimini de hedef almaktadır.

Siyaset, hakaret edilerek, bel altı vuruşlar yapılarak gerçekleştiremez. Gümbür gümbür iktidara gelmekte olduğu herkes tarafından kabul gören partimiz, bu tarz saldırılarla geriletilemez. Bel altı vuruşlarla partimize diz çöktürülemez. Savaş meydanlarında kurulmuş partimizin, geleneğini, güçlü bir gelecek ile buluşturmak üzere gecesini gündüzüne katan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde iktidar yolculuğumuzu sürdürmekte kararlıyız.

Gün gelecek, bütün bu yalan ve dezenformasyonlar yerle bir olacak; hakikat galip gelecektir. O hakikatin ışığında, Türkiye’yi herkes için yaşanabilir, hiç kimsenin aç ve açıkta olmadığı, çocuklarının güvende büyüdüğü, gençlerinin gelecek kaygısı duymadığı, adaletin ince terazisinin şaşmadığı, düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün olduğu bir ülke haline getireceğiz.”