CHP Ankara İl Başkanı Erkol: YSK’nin uyarıları dikkate alınacaktır

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçti. Kurultay davasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Erkol, “YSK’den yapılan uyarıların dikkate alınacağını düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkol, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen Kurultay Davası’ndan karar çıkmasını beklemediğini söyledi. Karar çıksa dahi, CHP aleyhine bir karar beklemediğinin altını çizen Erkol, “Türkiye’de, bütün garabetlere rağmen hukuk sisteminin halen var olduğu düşüncesindeyiz” diye konuştu.

“UMUDU YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ”

CHP’nin, “Türkiye’nin umudu” olduğunu ifade eden Erkol, “Bu umudu yere düşürmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Davanın, “İktidarın siyasi kararı” doğrultusunda erteleneceğini savunan Erkol, “CHP, Türkiye’nin gerçek gündeminden uzaklaşsın istiyorlar. Gerçek gündemden uzaklaşmayacak, iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANLARI GENEL MERKEZ’DE

CHP’nin 81 il başkanının saat 11.00’de gerçekleşecek toplantı için CHP Genel Merkezi’nde olduğu anımsatan Erkol, “Eğer mahkemeden beklenmedik bir karar çıkarsa, toplantımızın gündemini buna göre değiştireceğiz. Ben, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Türkiye’yi ve CHP’yi zora sokacak bir politika izleyeceğini düşünmüyorum” görüşünü savundu.