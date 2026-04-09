CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ümit Erkol'un, soruşturmanın İzmir merkezli olması nedeniyle İzmir’e götüreleceği aktarıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, İzmir’de devam eden bir soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındı. Başkanımızın, soruşturmanın İzmir merkezli olması nedeniyle İzmir’e götüreleceği bilgisi ilgili makamlarca tarafımıza iletilmiştir" dedi.

"Ümit Başkanımız Eylül 2023’ten bu yana partimizin Ankara İl Başkanı olarak görev yapmaktadır" diyen Çiftci, şunları söyledi: "Yani sabit ikamet sahibi, kamuoyu tarafından bilinen ve çağrıldığı an ifadeye gidecek bir siyasetçidir. Bunun yerine, hakkında gözaltı işlemi uygulanması ve kolluk eşliğinde İzmir’e götürüleceğinin açıklanması, soruşturma açısından herhangi bir anlam taşımadığı gibi, gözaltı işlemini kolluk ve savcılık açısından bir güç gösterisine dönüştürmektedir."

Çiftci, "Ümit Başkanımızın yanındayız, masumiyetine inanıyoruz ve süreci titizlikle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.