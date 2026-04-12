CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol hakkında tutuklama talebi

İzmir'deki "kooperatif" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturması kapsamında 9 kişi, geçtğimiz perşembe günü gözaltına alınmıştı.

Aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu gözaltına alınan 9 kişinin, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltında bulunanlar, işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Ümit Erkol’un arasında bulunduğu 9 kişi, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Erkol'un gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. Üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında;

İZBETON A.Ş. Üzerinden İzmir ili Gaziemir ilçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak,

Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgeside Sahtecilik ve Denetim Görevinin İhmali suçlarından soruşturma yürütülerek; Kooperatif Yeni Yönetim Kurulu’nun şikayet dilekçesi, mağdurları beyanı ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İzbeton A.Ş yetkilileri, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli yönünden 09 Nisan 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiş olup gözaltı kararı tesis edilmiştir.

Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden dokuzu yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yakalanamayan şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiştir."