CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

İzmir'deki "kooperatif" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ERKOL VE 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Erkol'un gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. Üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında;

İZBETON A.Ş. Üzerinden İzmir ili Gaziemir ilçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak,

Zimmet, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgeside Sahtecilik ve Denetim Görevinin İhmali suçlarından soruşturma yürütülerek; Kooperatif Yeni Yönetim Kurulu’nun şikayet dilekçesi, mağdurları beyanı ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İzbeton A.Ş yetkilileri, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli yönünden 09 Nisan 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiş olup gözaltı kararı tesis edilmiştir.

Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden dokuzu yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yakalanamayan şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiştir."

TUTUKLANMAYA TEPKİ

Erkol'un tutuklanmasına yönelik CHP milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve kamuoyundan tepkiler geldi. Yavaş yaptığı açıklamada "

Ama bugün görüyoruz ki, istisna olması gereken bu durum bilinçli şekilde kural haline getirildi. Bu karar, yalnızca bir kişiye değil; hukuk güvenliğine, adalet duygusuna ve toplumun vicdanına verilmiş bir zarardır" dedi.