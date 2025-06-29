CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve 25 ilçe başkanından Özgür Özel'e destek açıklaması

CHP'de kayyum ve mutlak butlan tartışmaları sürerken yarın kongreye dair görülecek duruşma öncesi CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile 25 ilçe başkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu.

"Halkın Umudu Cumhuriyet Halk Partisi ve Liderimiz Sayın Özgür Özel'dir!" başlıklı açıklamada "Kurultay iradesi üzerinde kuşku ve kirlilik yoktur. Hiçbir mahkeme kararıyla bu irade gölgelenemez" denildi.

25 ilçe başkanı ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP, Cumhuriyeti kuran partidir. Cumhuriyet’e dönük sistematik saldırılara karşı Son Kale’dir.

Bu sistematik saldırılara karşı halkın umudu, Cumhuriyet Halk Partisi ve liderimiz Sayın Özgür Özel’dir.

Bugün CHP, ülkenin birinci partisidir ve gündemi belirlemektedir. Krizlerle boğuşan milyonlar için bir çıkış yoludur.

Tam da böyle bir dönemde, parti içi kargaşa yaratmak isteyenlere, sahte gündemlerin peşinden gidenlere geçit vermeyeceğiz!

Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, gencin yanında durmaya devam edeceğiz.

Partimizin birlik ve dayanışmasını bozmayacağız.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde iktidar yolunda yürüyeceğiz.

Kurultay iradesi delegelerindir ve o irade, 6–9 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Tüzük Kurultayı’nda da, 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Kurultay’da da açıkça tecelli etmiştir.

Kurultay iradesi üzerinde kuşku ve kirlilik yoktur.

Hiçbir mahkeme kararıyla bu irade gölgelenemez.

Hukukun bir baskı aracına dönüştürülmesine, partimizi yıpratma çabalarına asla boyun eğmeyeceğiz!

Direnme hakkımızı kullanacağız.

CHP’yi teslim alamayacaklar!

Tek hedefimiz; bu otoriter ve tek adam rejimini değiştirmek, demokrasi bilincini ve özgürlükleri hâkim kılmaktır.

Parti içi birliğimizi ve muhalefet güçleriyle oluşturacağımız ortak mücadele zeminini kararlılıkla koruyacağız."