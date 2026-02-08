CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı

CHP'nin Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AKP'ye geçeceğine yönelik iddialar tartışılırken bugün üç CHP'li belediye başkanı AKP'ye geçeceklerine yönelik iddiaları yalanladı.

Gazete Pano’dan Eray Görgülü’nün haberine göre, bu gelişmeler yaşanırken CHP Ankara İl Başkanlığı’nda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİYLE İL BİNASINDA TOPLANTI

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle il başkanlığında bir araya gelerek sürece ilişkin son durumu değerlendirdi. Toplantının ana gündemini, Özarslan’ın olası parti değişikliği halinde izlenecek siyasi yol haritası oluşturdu.

LİSTEDE 12 İSİM

Kulislerde dolaşan iddialara göre ise süreç yalnızca Özarslan’la sınırlı değil. Özarslan’ın bizzat hazırlattığı öne sürülen bir liste üzerinden, Keçiören Belediyesi’nden isimlerin yanı sıra farklı ilçelerden toplam 12 belediye meclis üyesinin daha AK Parti’ye geçebileceği konuşuluyor. CHP yönetiminin toplantıda bu iddiaları da masaya yatırdığı ve olası senaryolara karşı tutum belirlemeye çalıştığı belirtiliyor.