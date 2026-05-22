CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan Genel Merkez'de toplanma çağrısı

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına karşı tepkiler sürüyor. CHP Ankara İl Başkanlığı, saat 20.30'da partinin Genel Merkezi'nde toplanma çağrı yaptı.

  • 22.05.2026 11:55
  • Güncelleme: 22.05.2026 11:58
CHP Ankara İl Başkanlığı, mutlak butlan kararına karşı saat 20.30'da partinin Genel Merkezi'nde toplanma çağrısında bulundu.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün; partimize, örgütümüzün iradesine ve baba ocağımıza sahip çıkma günüdür" denildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik hukuk dışı müdahalelere karşı; tüm örgütümüzü, üyelerimizi ve demokrasiye inanan herkesi CHP Genel Merkezi’nde buluşmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Birlikteyiz. Omuz omuzayız. Boyun eğmiyoruz" vurgusu yapıldı.

