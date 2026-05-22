CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan Genel Merkez'de toplanma çağrısı
CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına karşı tepkiler sürüyor. CHP Ankara İl Başkanlığı, saat 20.30'da partinin Genel Merkezi'nde toplanma çağrı yaptı.
CHP Ankara İl Başkanlığı, mutlak butlan kararına karşı saat 20.30'da partinin Genel Merkezi'nde toplanma çağrısında bulundu.
İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün; partimize, örgütümüzün iradesine ve baba ocağımıza sahip çıkma günüdür" denildi.
Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik hukuk dışı müdahalelere karşı; tüm örgütümüzü, üyelerimizi ve demokrasiye inanan herkesi CHP Genel Merkezi’nde buluşmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Birlikteyiz. Omuz omuzayız. Boyun eğmiyoruz" vurgusu yapıldı.
Bugün; partimize, örgütümüzün iradesine ve baba ocağımıza sahip çıkma günüdür.— CHP Ankara İl Başkanlığı (@CHPankarailbsk) May 22, 2026
Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik hukuk dışı müdahalelere karşı; tüm örgütümüzü, üyelerimizi ve demokrasiye inanan herkesi CHP Genel Merkezi’nde buluşmaya davet ediyoruz.
Birlikteyiz. Omuz omuzayız.… pic.twitter.com/RW5gtI9SS6