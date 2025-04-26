CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan gözaltılara tepki: "Hukuksuz uygulamayı “makul” gösterme çabasının karşısındayız"

CHP Ankara İl Başkanlığı, dün Ankara Konur Sokak’ta yaptıkları yürüyüş sonrasında gözaltına alına öğrenciler ve Valilik tarafından yapılan paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konur Sokak'ta 25 Nisan 2025 akşam saatlerinde, anayasal haklarını kullanan vatandaşlarımız hukuk dışı uygulamalar ile gözaltına alınmış ve gözaltı işlemleri sırasında vatandaşlarımıza orantısız güç uygulanmıştır. Yapılanları kötü muamele/işkence olarak değerlendiriyoruz. Gerek eylemler sırasında gerekse sonrasında tüm parti kadrolarımızla ve hukuk komisyonumuzla birlikte takip ettiğimiz bu süreçte, Ankara Valiliği'nin açıklaması kabul edilemez vasıftadır. Açıklama içeriği ve sergilenen yaklaşım yeni ihlal niteliğindedir. Gece yarısı apar topar, suçluluk refleksiyle yapıldığı dilinden belli olan bu açıklamada; kolluk güçlerinin gözaltı sürecinde uyguladığı orantısız gücü, şiddetin kime uygulandığı üzerinden aklama çabasını kınıyoruz.

Hukuk, kişilerin cinsiyetine, kıyafetine ve adli sicil kaydına göre farklı uygulanamaz ve hukuksuzluklar bu kavramlar üzerinden meşrulaştırılamaz. Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Çeşitli bahanelerle orantısız güç uygulanmasını ve bu hukuksuz uygulamayı 'makul' gösterme çabasının karşısında olduğumuzu ve yasal sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."