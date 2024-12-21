CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı "Daltonlar" operasyonunda gözaltına alındı

Antalya'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Kurşunlama olayının şüphelilerinin 19 yaşındaki A.P., 18 yaşındaki A.A. ve B.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yaşadığı Döşemealtı ilçesindeki bir villaya düzenlenen operasyonda A.P. ve A.A. gözaltına alındı, şüpheli B.B. ise evde bulunamadı. Villada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 139 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli A.P'yi, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda olay yerine götüren ve eylemde birlikte hareket ettiği öne sürülen korsan taksi sürücüsü 23 yaşındaki K.B.K. ve aynı araçta eyleme giden 18 yaşındaki M.U. gözaltına alındı.

K.B.K'nin emniyette verdiği ifadede A.P'yi olay yerine götürdüğünü kabul ettiği ve Muratpaşa ilçesindeki bir otomobil galerisini de kendisinin kurşunladığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli K.B.K'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

ARAÇ VE SİLAH TEMİNİ İDDİASI

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Döşemealtı ilçesindeki villanın şüphelilere kiralanmasını sağlayan ve bu kişilerle irtibatı tespit edilen emlakçı 41 yaşındaki S.D. de gözaltına alındı.

İki iş yerinin kurşunlanması olaylarında ele geçirilen tabanca ve şarjörleri iki erkeğin şüphelilere teslim ettiğinin belirlenmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, saha ve istihbarat çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar sonucu şüphelilere araç ve silah temin ettiği iddiasıyla CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı 35 yaşındaki Anıl Akbulut ve 28 yaşındaki Y.Y. operasyonla gözaltına alındı. Anıl Akbulut'un evinde yapılan aramada 100 tabanca fişeği, Y.Y.'nin evinde ise 21 tabanca fişeği bulundu.

Antalya'daki eylemleri koordine ettiği tespit edilen 34 yaşındaki O.Ş.'nin ise arandığı öğrenildi.