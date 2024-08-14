CHP Antalya İl Başkanlığı deposunda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da CHP İl Başkanlığı'na ait depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü. Bayrak ve pankartların olduğu depoda yaşanan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Memurevleri Mahallesi Anafartarlar Caddesi'nde bulunan CHP il binasının depo kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bayrak ve pankartların olduğu depodaki küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.