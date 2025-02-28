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CHP aracına silahlı saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde CHP ilçe örgütünün kullanımındaki araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 28.02.2025 16:14
  • Giriş: 28.02.2025 16:14
  • Güncelleme: 28.02.2025 16:21
Kaynak: Haber Merkezi
CHP aracına silahlı saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

CHP Gönen İlçe Başkanlığı, CHP'ye ait parti aracına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İlçe başkanlığının sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Gönen İlçe Başkanlığı’na ait parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ateşli silahla zarar verilen araca yönelik saldırının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın faili B.Ç., saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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