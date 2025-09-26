CHP, aralarında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın da olduğu 6 ismi ihraç etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) 22 dosyayı ele almak üzere toplandı. Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) kesin ihraç talebiyle YDK’ye sevk ettiği çok sayıda isim partiden ihraç edildi.

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile çok sayıda ismin partiden ihracı ile sonuçlanan süreç, MYK’nin disipline sevk kararı ile başladı.

YDK, isimleri bildirilen kişilere yaptığı tebliğ ile savunma istedi. Gürsel Tekin, “Suç işlemediği” gerekçesiyle savunma yapmayı reddederken Barış Yarkadaş, iki sayfalık yazılı savunmasını kurula gönderdi.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden uzaklaştırılmasına yönelik tedbir kararını savunan ve katıldığı televizyon programlarında parti yönetimi aleyhine açıklamalar yapan Yarkadaş’ın, yazılı savunmasında disipline tedbirli olarak sevk edilmesini eleştirdiği öğrenildi.

BERHAN ŞİMŞEK DOSYASI

15 Eylül’de gerçekleştirilen MYK toplantısında kesin ihraç tedbiriyle disipline sevk edilen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek’in tedbir kararına itirazı da YDK tarafından reddedildi. Şimşek’in dosyasının, bir sonraki YDK toplantısında görüşüleceği bildirildi.

YDK öte yandan Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez’in, “Tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebine” itirazları da geri çevirdi. YDK, sekiz kişiyle ilgili tedbirin devamına hükmetti.

TEDBİRE İTİRAZA RET

CHP Genel Merkezi’nde ihraç dosyaları nedeniyle hareketlilik yaşanırken İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik 2 Eylül’de alınan geçici tedbir kararına itirazı değerlendirdi. Mahkeme, CHP’nin tedbir kararının kaldırılmasına yönelik talebini reddetti. Kararın ardından açıklama yapan Özel, kararı istinafa taşıyacaklarını kaydetti.