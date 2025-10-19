CHP Artvin 39. Olağan İl Kongresi: Orhan Atan yeniden İl başkanı seçildi

Artvin'de Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen kongreye, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, eski YARSAV Başkanı Faruk Eminağaoğlu, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, belediye başkanları, önceki dönem il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

ATAN: "CHP'Yİ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ"

Zaman zaman gerginlikler yaşanan kongrede yeniden aday olan mevcut İl Başkanı Orhan Atan, konuşmasında partililere birlik mesajı verdi. Atan, "Artvin’de belediye başkanlıklarında ve il genel meclisinde birinci partiyiz. Bu kongreden güçlenerek çıkacağız. CHP’yi iktidar yapacak, Ekrem Başkan’ı da Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.

AYDEMİR: "BİZİM İŞİMİZ SİLİVRİ'DEN ÇIKARMAK"

Başkanlık yarışında mavi listeyle aday olan Şükrü Aydemir ise "Ceket çıkarma işi bizim işimiz değil; bizim işimiz, 13. Cumhurbaşkanımız olacak Ekrem Başkan’ı Silivri zindanından çıkarmaktır" diye konuştu.

Aydemir, "18 aydır seçilmiş belediye başkanlarımızın sahada öncülük yapmasına engel olundu. Recep Tayyip Erdoğan’ı değiştirmek için önce kendimizi değiştireceğiz" dedi.

UTKU CİHAN: "DEĞİŞİM BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR"

Kongrede söz alan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, parti içi yenilenme çağrısı yaptı. Cihan, "Halk bizden sadece itiraz eden değil, alternatif üreten bir siyaset istiyor. Eğer bu yönde değişmezsek Artvin’in umudu başka yerlerde arayacaktır. Değişim bir tercih değil, zorunluluktur"

şeklinde konuştu.

ORHAN ATAN, YENİDEN SEÇİLDİ

Kongrede yapılan oylamada Orhan Atan 92 oy, rakibi Şükrü Aydemir ise 69 oy aldı. Bu sonuçla Orhan Atan yeniden CHP Artvin İl Başkanı oldu.